Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 29. April 2018

Johannes 15,1-8

Wenn ich in Retz in den Weinbergen spazieren gehe, staune ich immer neu über die Weinstöcke und über die Arbeit der Winzer. Ich gestehe, dass ich eine besondere Liebe zum Retzer Land habe, seit ich als Sechzehnjähriger (das ist schon lange her) zum ersten Mal das dortige Dominikanerkloster kennengelernt habe. Im Orden der Dominikaner fand ich den richtigen Ort für meine Berufung. Ihm verdanke ich so viel in meinem Leben.