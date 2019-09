Home Evangelium Evangelium, 29. September 2019.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 29. September 2019.



Lukas 16,19-31

Sie gehören inzwischen zum Bild unserer Städte: die Bettler und die Obdachlosen. Sie betteln in den Straßen, vor den Kirchen, sie sitzen auf Parkbänken und stellen sich bei Armenküchen an. Natürlich ist das in Österreich nicht so sichtbar wie in anderen Ländern. Auch gibt es bei uns Obdachloseneinrichtungen wie die „Gruft“ in Wien, wo Tag und Nacht Notleidende Essen, Wärme, Notschlafstellen finden. Wien ist nicht Kalkutta, Österreich nicht das Armenhaus der Welt.