Evangelium, 3. Oktober 2021.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 3. Oktober 2021.

Markus 10, 2-16

Goldene Hochzeit! Fünfzig Jahre Ehe! Es war ein herzliches und fröhliches Fest, das ich vor kurzem mit dem Jubelpaar, seinen Kindern, Schwiegerkindern und Enkelkindern feiern durfte. Sicher waren die fünfzig Jahre nicht immer ein Honiglecken. Der Rückblick auf all die Jahre des gemeinsamen Weges war vor allem ein Ausdruck tiefer gegenseitiger Dankbarkeit. Nichts auf Erden ist perfekt, aber eine gelungene Ehe ist etwas vom Schönsten, was es in dieser leidvollen Welt geben kann! Es gibt auch die andere Wirklichkeit.