Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 3. September 2017

Matthäus 16,21-27

Diese Frage plagt uns Menschen seit eh und je: warum das Leid? Warum so sinnlos viel Leid? Wenn es einen guten Gott gibt, warum lässt er so viel Leid zu? Wenn er allmächtig ist, was die Religion doch behauptet, warum wendet er dann seine Macht nicht gegen all das Leid Eines wissen wir sicher: Wir sollen Leid vermeiden.