Home Evangelium Evangelium, 30. April 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 30. April 2017

Johannes 21,1-14

Es ist schon etwas ganz besonderes, über dieses Evangelium an dem Ort nachzudenken, am dem es sich abgespielt hat. Ich darf diese Tage nach Ostern in Galiläa verbringen, am See Genezareth, auf dem Berg der Seligpreisungen, von dem aus sich ein wunderbarer Blick auf den ganzen See darbietet.