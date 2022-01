Home Evangelium Evangelium, 30. Jänner 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 30. Jänner 2022.

Lukas 4, 21-30

Alles hatte ganz gut begonnen. Wie konnte es nur zu einem so radikalen Stimmungsumschwung kommen? Aus Zustimmung wird Ablehnung, aus Bewunderung ein aktiver Mordversuch. So ging es Jesus in seiner Heimat Nazareth. So läuft es bis heute immer wieder. Am Anfang sieht alles positiv aus, am Ende steht oft Hass bis zum Äußersten. Ein solcher Wandel kann viele Ursachen haben. Wir erleben ihn zur Zeit in der Pandemie.