Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 30. Mai 2021.

Matthäus 28,16-20

Passen Glauben und Zweifel zueinander? Ist der Zweifel der ständige Begleiter des Glaubens? Wie steht es um den Glauben? Ist er so schwach, dass der Zweifel an ihm nagt? Glauben heißt nichts wissen, wird immer wieder gesagt. Wissen ist sicher, Glauben ist ein Vermuten, ein Meinen, also nicht etwas ganz Gewisses. Stimmt das?