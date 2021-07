Home Evangelium Evangelium, 4. Juli 2021.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 4. Juli 2021.

Mk 6, 1b-6

Da lebt einer dreißig Jahre im gleichen Dorf. Alle kennen ihn. Und er kennt alle. Doch eines Tages das große Erstaunen: so kennen wir ihn gar nicht! Verwunderung, Rätselraten: „Woher hat er das alles?“ Und am Schluss: Anstoß und Ablehnung! So ist es Jesus ergangen, als er in seine Heimatstadt Nazareth zurückkam.