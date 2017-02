Home Evangelium Evangelium, 5. Februar 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 5. Februar 2017.

Matthäus 5,13-16

Eine Suppe ohne Salz schmeckt fad. Eine versalzene Suppe ist ungenießbar. Auf die richtige Menge kommt es an. Salz alleine ist keine Speise. Aber ohne Salz sind Speisen kein Genuss. Was meint Jesus mit dem Bild vom Salz? Und wen spricht er an, wenn er sagt: „Ihr seid das Salz der Erde?