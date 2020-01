Home Evangelium Evangelium, 5. Jänner 2020.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 5. Jänner 2019.



Johannes 1,1-18

Noch einmal wird heute der feierliche Beginn des Johannesevangeliums gelesen, wie am Christtag. Am Anfang des neuen Jahres, am ersten Sonntag des Jahres 2020, hören wir die Worte vom Anfang: „Im Anfang war das Wort.“ Niemand weiß, was das neue Jahr bringen wird, weder uns persönlich, noch unserem Land, ja unserer Welt. Und es ist gut so, dass wir uns bewusst bleiben: Die Zeit ist nicht in unseren Händen, sie ist uns geschenkt und uns anvertraut.