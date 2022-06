Home Evangelium Evangelium, 5. Juni 2022 – Pfingstsonntag.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 5. Juni 2022.

Johannes 20, 19-23

„Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen; es grünten und blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel; jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden Gründen. Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.“ Dieses Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) wird gerne zu Pfingsten zitiert. Naturromantik sei das, sagen die Kritiker. Ich erinnere mich an einen mir unvergesslichen Pfingstspaziergang, an dem ich die Natur so schön und berührend erlebt habe, wie Goethe sie beschreibt. Es ist etwas Wunderbares, solche Momente geschenkt zu bekommen.