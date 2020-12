Home Evangelium Evangelium, 6. Dezember 2020.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zur Lesung 6. Dezember 2020.

Jesaja 40,1-5.9-11

Tröstet, tröstet mein Volk! So beginnt die Lesung aus dem Propheten Jesaja, die am heutigen 2. Adventsonntag vorgetragen wird. Georg Friedrich Händel hat diese Worte an den Anfang seines „Messias“ gestellt: „Comfort ye, comfort ye my people.“ Wie tröstlich sind die Worte des Jesaja, wie berührend die Vertonung Händels. Trostlos war die Zeit, in der der jüdische Prophet so zu sprechen wagte.