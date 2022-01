Home Evangelium Evangelium, 6. Jänner 2022 – Dreikönig.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 6. Jänner 2022.

Matthäus 2,1-12

Jedes Jahr bin ich am 6. Jänner mit den „Sternsingern“ unterwegs. In den Tagen um das Fest der Heiligen Drei Könige gehen in ganz Österreich etwa 85.000 Kinder und Jugendliche als Sternsinger von Haus zu Haus. Sie singen ihre Lieder und bitten um Spenden für Kinder in Not. Die „Dreikönigsaktion“ ist nach wie vor die größte Spendenaktion unseres Landes. Mir ist es wichtig, selber ein Zeichen meines Dankes und meiner Unterstützung zu setzen.