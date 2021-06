Home Evangelium Evangelium, 6. Juni 2021.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 6. Juni 2021.

Markus 3,20-35

Von Anfang an gab es Streit um Jesus. Bis heute ist es so. Und es wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Der Gründer der größten Religionsgemeinschaft der Welt hat viel Licht gebracht, aber auch Konflikte, bis hin zu Kriegen. Es ist ihm schon in die Wiege gelegt worden, dass es um ihn Auseinandersetzungen geben wird.