7. April 2019

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 7. April 2019.

Johannes 8,1-11

Es ist zweifellos eines der bekanntesten und berühmtesten Worte Jesu: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.“ Zu Recht wird es oft zitiert, denn es passt auf so viele Lebenssituationen. Es drückt besonders deutlich die Grundhaltung Jesu aus. Es ist, so könnte man sagen, ein Kernsatz des Evangeliums, ein Wort, das alles zusammenfasst, was Jesu Herzensanliegen ist.