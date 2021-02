Home Evangelium Evangelium, 7. Februar 2021.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 7. Februar 2021.

Markus 1, 29-39



Jesus ist in Kapharnaum am See Genesareth. Dort beginnt er sein öffentliches Wirken. Der Evangelist Markus schildert uns in knappen Worten den ersten „Auftritt“ Jesu. Wie gewohnt geht er am Sabbat in die örtliche Synagoge. Ihre Reste sind eindrucksvoll zu sehen, dank der Ausgrabungen an diesem denkwürdigen Ort.