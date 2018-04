Home Evangelium Evangelium, 8. April 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 8. April 2018

Johannes 20,19-31

Thomas will es genau wissen. Ob Jesus wirklich auferstanden ist, das kann er nur glauben, wenn er ihn selber berühren darf. Genauer: Er will seine Wunden sehen und angreifen. Er will auf Nummer sicher gehen. Die anderen Apostel behaupten, Jesus sei ihnen erschienen. Wer weiß, ob das nicht eine Einbildung ihrer traurigen und verängstigten Herzen war. Jesus ist tot, qualvoll am Kreuz gestorben. Dass Jesus jetzt plötzlich leben soll, das kann Thomas nicht begreifen.