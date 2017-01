Home Evangelium Evangelium, 8. Jänner 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 8. Jänner 2017.

Matthäus 3,13-17

Du kommst zu mir? Diese Frage des Johannes an Jesus bewegt mich. Ich kann mich ein wenig hineinfühlen in das Erstaunen des Johannes. Warum wundert er sich so, dass Jesus zu ihm an den Jordan kommt, um sich von ihm taufen zu lassen? „Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir?“