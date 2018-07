Home Evangelium Evangelium, 8. Juli 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 8. Juli 2018.

Markus 6,1b-6

Heimkommen – und nicht willkommen sein! Es gehört zu den schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann: in der eigenen Heimat wie ein Fremder behandelt werden. Von denen, mit denen man aufgewachsen ist, abgelehnt werden, das tut besonders weh. Diesen Schmerz erlebt Jesus, als er nach Nazareth, in seine Heimatstadt, zurückkehrt. Was ist da geschehen? Wie konnte es dazu kommen? Eines scheint sicher zu sein: Seit dieser schlimmen Erfahrung ist Jesus nie mehr nach Nazareth zurückgekehrt.