Home Evangelium Evangelium, 8. Mai 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 8. Mai 2022.

Johannes 10,27-30

Kaum ein Text aus der Bibel wird so oft zitiert wie der Psalm 23, das Lied vom guten Hirten: „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mit Zuversicht …“