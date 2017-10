Home Evangelium Evangelium, 8. Oktober 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 8. Oktober 2017

Matthäus 21, 33-44

Es ist empörend, wie sich diese Pächter verhalten! Wer diese Geschichte liest oder hört, muss es so empfinden. Es ist ein Skandal! Ein Gutsbesitzer hat einen Weinberg angelegt, sorgfältig und gekonnt, mit einem Zaun, einem Wachturm und einem Weinkeller gleich dazu. Das Ganze hat er verpachtet. Zur Erntezeit erwartet er als Pachtzins einen Teil der Ernte, wie das auch bei uns oft üblich ist, die sogenannte Drittelpacht, das heißt, zwei Drittel der Ernte behält der Pächter, ein Drittel geht an den Weinbergbesitzer. Wenn Pächter sich heute so verhalten wie die, von denen Jesus erzählt, würde, so hoffe ich, die Polizei sofort eingreifen.