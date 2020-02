Home Evangelium Evangelium, 9. Februar 2020.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 9. Februar 2020.



Matthäus 5,13-16

Es gibt Menschen, von denen andere sagen: Er hat eine starke Ausstrahlung! Sie hat etwas Strahlendes, Leuchtendes! Es ist gar nicht so einfach, genau festzumachen, woran das liegt. Manche sagen, es sei eine Art „Aura“, die diesen Menschen umgibt. Andere meinen, das liege am Charakter, am Temperament der Person. Wieder andere empfinden einfach so einen Menschen als wohltuend: Er verbreitet eine gute Atmosphäre! Wenn sie in einen Raum kommt, ist es, wie wenn es heller würde. Beim Nachdenken über das heutige Evangelium kommen mir bestimmte Menschen in den Sinn, von denen ich sagen kann, sie hätten eine besondere Ausstrahlung.