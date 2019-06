Home Evangelium Evangelium, 9. Juni 2019 – Pfingstsonntag.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zur Lesung, 9. Juni 2019.

Apostelgeschichte 2, 1–11

Unsere Feiertage haben alle ihre eigene Geschichte. Das gilt für die religiösen wie die staatlichen Feiertage. Unseren Staatsfeiertag, den 26. Oktober, gibt es erst seit 1965, in Erinnerung an den Staatsvertrag und das Ende der Besatzung Österreichs im Jahr 1955. Das heutige Pfingstfest hat tief in die Geschichte zurückreichende Wurzeln.