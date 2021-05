Home Evangelium Evangelium, 9. Mai 2021.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium 9. Mai 2021.

Johannes 15,9-17

„Ziemlich beste Freunde“ ist einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre. Er beruht auf einer wahren Begebenheit. Ein französischer Top-Manager hat einen Unfall beim Paragleiten. Seither ist er fast vollständig querschnittgelähmt. Er ist ganz auf Hilfe angewiesen. Er sucht einen Pfleger. Es meldet sich unter anderen ein haftentlassener Afrikaner. Gegen alle Bedenken nimmt er ihn. In den Jahren der Betreuung entsteht zwischen diesen beiden so ungleichen Menschen eine tiefe Freundschaft voll Humor, Aufmerksamkeit, Lebendigkeit. Der Riesen-Erfolg dieses Films sagt viel über die Sehnsucht nach echter Freundschaft. Aber was ist das, echte Freundschaft? Wer sie erlebt hat, weiß, wie unschätzbar sie ist.