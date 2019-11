Interpret: Jakub Józef Orliński, Il Pomo d’Oro, Maxim Emelyanychev

Label: Erato

EAN: 190295423384

Neben seiner großen Leidenschaft, dem Breakdance, hat der polnische Countertenor Jakub Józef Orliński wieder die Zeit gefunden, nach spannendem Repertoire zu suchen, und dieses gemeinsam mit dem Barockensemble Il Pomo d’Oro aufzunehmen. Der Liebe widmet er sich auf Facce d’Amore.

„Wir haben einen klagenden Liebhaber, einen, der zwei Frauen gleichzeitig liebt, einen, der betrogen wird, sogar einen gewalttätigen Liebhaber; und diese Phase der Oper lieferte uns vielfältige verschiedene Aspekte der Liebe. Daher: Facce d’Amore – Gesichter der Liebe.“ Das schreibt Bassbariton, Tänzer, Musikwissenschafter und Berater Yannis Francois über den Inhalt der neuen CD von Jakub Józef Orliński. Schon beim vorangegangenen Album Anima Sacra war er die führende Kraft im Hintergrund, die sowohl Idee als auch Material vorbereitet hat. Und ganz im Sinne von „never change a winning team“ ist auch diesmal wieder Maxim Emelyanychev mit seinem Ensemble Il Pomo d’Oro mit an Board.

So unterschiedlich die Liebeskonstellationen der jeweiligen Protagonisten sind, so unterschiedlich sind auch die musikalischen Zugänge aus der italienischen Opernwelt des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. Vom verzweifelt klagenden Ottone in Händels Agrippina, über den herrschsüchtigen, aufbrausenden und von sich überzeugten Nerone bei Orlandini bis hin zum furiosen Koloraturfeuerwerk in der rasenden Liebesarie des Fernando in Contis Don Chisciotte in Sierra Morena. Jakub Józef Orliński beherrscht die verschiedenen Facetten der Liebe im italienischen Opernkanon. Seine Stimme gehört nach wie vor zu den schönsten, klarsten und reinsten der aktuellen Countertenorszene und auch wenn ich mich an dieser Stelle wiederhole, möge er sich diese Natürlichkeit und Unbeschwertheit noch lange erhalten. (mg)