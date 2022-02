Home Cellissimo Facetten der Liebe

Das Violoncello hat mit seinem ausdrucksvollen Klang viele Komponisten vom Barock bis ins 20. Jahrhundert zu dessen solistischem Einsatz in der Oper animiert. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert wurden kantable und virtuose Cellosoli in Opernarien häufig im Zusammenhang mit unterschiedlichen Liebesbegebenheiten und Liebesbeziehungen verwendet. Aufgrund der Erweiterung von Tonumfang und Klangvolumen hat man dann im 19. Jahrhundert das Solocello verstärkt zur Steigerung der Dramatik und des Gefühlsausdrucks herangezogen, und zwar meistens ebenfalls in Verbindung mit dem facettenreichen Thema Liebe. Ingrid Fuchs bringt in dieser Folge von „Cellissmo“ Beispiele für Cellosoli in Opern von Domenico Gabrielli, Vivaldi, Händel, Rossini, Verdi, Wagner und Richard Strauss, der dem „Cello innigen Anteil bei der Schilderung der ganzen Skala von Seelenstimmungen des Menschen und der Natur“ attestiert hat.