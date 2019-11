Home Perspektiven Fair gehandelter Kakao.

Zum Gedenktag des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember werden wieder viele Schokonikoläuse Freude bereiten. Die Perspektiven berichten über den Rohstoff Kakaobohne und wie fairer Handel dabei den Produzenten zugute kommt. Zu Wort kommt der Kakaobauer Ousman Traore aus der Elfenbeinküste, die Chocolatiers Andreas und Walter Heindl und Fairtrade-Geschäftsführer Hartwig Kirner. In der Sendung wird auch ein Geheimnis gelüftet, was nämlich mit jenen Nikoläusen passiert, die nicht verkauft werden. Gestaltung: Stefan Hauser.