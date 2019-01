Home Opernsalon KS Carlos Álvarez.

Ab 23. Jänner singt KS Carlos Álvarez wieder den Falstaff an der Wiener Staatsoper. Genau vor drei Jahren, am 23. Jänner 2016 plauderte Thomas Dänemark vor ausverkauftem Saal im Haus der Musik mit dem Kammersänger über Leben und Karriere. Der sympathische Bariton aus dem spanischen Málaga wurde mit Beschluss des Vorstands in dieser Saison zum Ehrenmitglied der Opernfreunde ernannt. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper. Die Übersetzung übernahm Christine Springer. Gestaltung der Sendung: Peter Schweighofer.

Erstausstrahlung der Sendung am 19. März 2016.