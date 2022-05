Home Cellissimo Fanny und Felix

Die einander eng verbunden Geschwister Felix und Fanny haben ihr Cello-Werke primär für das Musizieren im familiären Kreis komponiert. Sie waren fast alle für ihren jüngeren Bruder Paul gedacht, der zwar Bankier, aber auch ein ausgezeichneter Cellist war. Gespielt wurden die Kompositionen für Violoncello und Klavier zunächst in den am Mendelssohn Bartholdyschen Familienwohnsitz in Berlin veranstalteten halböffentlichen Sonntagsmusiken. Felixʼ Werke kamen jedoch jeweils bald danach auch in öffentlichen Konzerten zur Aufführung und sind im Druck erschienen, während jene von Fanny, wie auch ihre übriges, umfangreiches Oeuvre auf die private Sphäre beschränkt blieb. Hochbegabt und gleich ausgebildet wie ihr Bruder, war ihr als Frau aus dem wohlhabenden, angesehenen Bürgertum eine berufliche musikalische Karriere verwehrt. Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Unterschiede im künstlerischen Leben der beiden Geschwister präsentiert Ingrid Fuchs in dieser Sendung die Cello-Werke von Felix und Fanny Mendelssohn Bartholdy mit vielen Musikbeispielen.

Bild: (c) fufmendelssohngesellschaft.de