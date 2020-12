Home Rubato Fantastisch real.

Alfred Komareks Bücher zu lesen, ist immer eine Wohltat. Er, ein geübter Handwerker, hat nun einen wunderbaren Band mit Weihnachtsgeschichten im Haymon Verlag veröffentlicht. So fantastisch die Episoden darin auch im ersten Moment klingen mögen, so sind sie doch ziemlich nah an der Wirklichkeit. Mit Marion Eigl hat der Schriftsteller über das Schreiben, den gescheiten Umgang mit Zeit, Weihnachten, Geschenke und die Freuden des Alters gesprochen.

(c) Haymon Verlag