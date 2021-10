Farewell from Zurich.

Interpreten: Philharmonia Zürich, Nikolaus Harnoncourt

Label: Prospero

EAN: 0630835523766

Anfang März des heurigen Jahres jährte sich der Todestag des Dirigenten Nikolaus Harnoncourt zu bereits fünften Mal. Vergleichsweise wenig wurde zu diesem Anlass aus den Archiven veröffentlicht. Eine spannende und sehr persönlich gestaltete Doppel CD der Philharmonia Zürich sticht heraus.

Nikolaus Harnoncourt und das Orchester der Züricher Oper bzw. Philharmonia Zürich verband eine langjährige künstlerische Freundschaft, die 1975 mit dem Beginn des heute noch legendären Monteverdi Zyklus‘ gemeinsam mit dem Regisseur Jean-Pierre Ponnelle startete. L’Orfeo, Poppea, Ulisse und eine szenische Fassung des achten Madrigalbuches. Dann noch Mozart von Idomeneo bis Le nozze di Figaro. Im Herbst 2011 starb der langjährige Direktor der Oper Zürich, Claus Helmut Drese, und das Gedenkkonzert zu seinen Ehren im Spätherbst 2011 mit Mozarts Gran Partita und Beethovens 5. Symphonie sollte gleichzeitig auch das Abschlusskonzert der Zusammenarbeit zwischen Harnoncourt und der Philharmonia Zürich sein. Die Aufnahme davon, liegt nun bei Prospero Classical vor und überrascht auch heute noch.

Ungeschminkt und ungeschönt lässt es Harnoncourt bei Beethovens Fünfter krachen, ohne sonst übliches Pathos, sehr direkt, wie wir es oft von seinen Interpretationen gewohnt waren. Von der ‚‚verrücktesten Aufführung von Beethovens Fünfter‘‘, die je in der Tonhalle Zürich erklungen sei, sprach damals ein Kritiker. Mozarts Gran Partita wiederum, auf Grund der damaligen Umstände privat bei Harnoncourts in St. Georgen im Attergau geprobt, gerät zum Wechselspiel zwischen intimen Momenten und klanglich-symphonisch angelegten Abschnitten. Sehr persönliche Worte begleiten die beiden Aufnahmen im Beiheft der CD und mit einem gut zehn Minuten langen Probenmitschnitt gibt es auch ein weiteres Highlight, das uns Zuhörern einen seltenen Einblick in die exakte, von starkem gegenseitigem Respekt geprägte, Probenarbeit ermöglicht. Ein Tondokument besonderer Güte! (mg)