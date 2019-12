Interpret: Cecilia Bartoli, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

Label: DECCA

EAN: 028948502141

Kürzlich wurde bekannt, dass Cecilia Bartoli ab Jänner 2023 die Gesamtleitung der Oper in Monte Carlo übernehmen wird, „einem der schönsten Opernsäle der Welt“, wie sie sagt. Und auch auf CD macht die Bartoli wieder von sich Reden, diesmal mit Werken, die für den Kastraten Farinelli komponiert wurden.

Caffarelli, Senesino und Farinelli gelten als bedeutendsten Kastraten der frühen Blütezeit italienischer Oper, wobei Letztgenanntem, der eigentlich Carlo Broschi geheißen hat, eine Sonderstellung einzuräumen ist, gilt er noch heute als der wohl bedeutendste Kastrat aller Zeiten. Ob in Italien, in Wien, London oder am königlichen Hof in Madrid – überall wurden der Klang seiner Stimme, seine Atemtechnik und seine erstaunliche Virtuosität gerühmt. Viele Komponisten seiner Zeit, wie sein Lehrer Nicola Porpora, Leonardo Vinci, Leonardo Leo oder Johann Adolph Hasse haben ihm Werke „auf den Leib“ geschrieben und einige Arien daraus hat nun Cecilia Bartoli für ihr neues Album, Farinelli, ausgewählt.

Die Bartoli mag vielleicht nicht den Ruf des Übernatürlichen genießen, wie der Kastrat Farinelli, aber auch ihr ist ein gewisses Alleinstellungsmerkmal nicht abzusprechen. Seit über 30 Jahren begeistert sie ungebrochen auf den Bühnen dieser Welt und ihre Stimme zieht auch auf CD in ihren Bann. Pure Energie strömt aus den Boxen oder Kopfhörern, sei es bei den hochvirtuosen Koloraturfeuerwerken aus Porporas Polifemo oder Semiramide, oder den lyrischen, mit unglaublichen Bögen ausgestalteten Arien aus Riccardo Broschis Merope oder Giacomellis Adriano in Siria. Ein Genuss sind auch die teils ausladenden Orchestervorspiele mit Giardino Armonico unter Giovanni Antonini. In Punkto Energie stehen die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten der Solistin um Nichts nach. Die Faszination Farinelli lebt also weiter! (mg)