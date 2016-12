Interpreten: Ann Hallenberg, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset

Label: Aparte

EAN: 3149028077025

Carlo Broschi, heute wie damals besser bekannt unter seinem Künstlernamen Farinelli, war einer der besten und berühmtesten Kastraten aller Zeiten. Seine Erfolge in Italien, England, Spanien und nicht zuletzt auch in Wien füllen Bücher und seit der biografischen Verfilmung seines Lebens durch Gérard Corbiau ist er auch einer breiteren Schicht von nicht klassikaffinen Menschen ein Begriff. Bei Aparte ist nun eine CD erschienen, auf der die schwedische Mezzosopranistin Ann Hallenberg mit Arien zu erleben ist, die für Farinelli komponiert wurden.

Etwas mehr als 5 Jahre hat es gedauert, bis sich Ensemble, Sängerin und Label dazu durchgerungen haben, die Aufnahmen eines Konzertabends vom Mai 2011 doch auf CD zu veröffentlichen. Was dabei schließlich herausgekommen ist, kann man gut und gerne als Klangfeuerwerk der besonderen Art bezeichnen. Ann Hallenberg schlüpft in verschiedenste Partien, die dem Kastraten Farinelli im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib geschrieben wurden. Arien seines Bruders Riccardo Broschi, seines Lehrers und Förderers Nicola Porpora sowie von Geminiano Giacomelli und Leonardo Leo finden sich auf diesem Album, ergänzt durch eine Ouvertüre von Johann Adolf Hasse. Dazu erklingen zwei Arien von Georg Friedrich Händel, die Farinelli, bei näherer Betrachtungseines Lebensgeschichte, wohl nie gesungen hat, da er dem Händelschen Gegnerlager angehörte. Aber sei‘s drum.

Ann Hallenbergs Stimme ist in der Tiefe dunkel gefärbt, liegt jedoch nicht im Contralto Bereich, was sie also nicht in die klangliche Nähe von Countertenören rückt. Vor allem in den lyrischen Arien möchte man sich in diesen Klang einfach hineinlegen. Geht allerdings musikalisch die sprichwörtliche Post ab, ändert Ann Hallenberg den Klang ihrer Stimme. Hell strahlend steigt sie in höchste Höhen und zeichnet Koloraturen wendig und glasklar. Das kräftige Volumen ihrer Stimme ist ihr dabei nie im Weg. Christophe Rousset und seine Talens Lyriques begleiten auf gewohnt hohem Niveau, wobei die Musik hier, schon auf Grund der Entstehungsgeschichte, eindeutig auf die virtuose Stimmführung ausgerichtet ist.

Nächstes Jahr im März feiert Ann Hallenberg übrigens ein rundes Geburtstagsjubiläum, ein wunderbares Geschenk hat sie sich und vor allem auch uns mit dieser neuen CD schon vorab gemacht. (mg)