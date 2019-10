Home Rubato Farinellis Bruder.

Am Montag fand im Theater an der Wien eine konzertante Aufführung von Riccardo Broschis Dramma per musica Merope mit Anna Bonitatibus in der Titelrolle statt. Der Name sagt Ihnen nichts? Riccardo war der ältere Bruder von Carlo Broschi, der wiederum als Farinelli in die Musikgeschichte einging. Marion Eigl präsentiert Musik von Farinellis Schattenbruder gesungen von Simone Kermes, Vivica Genaux, David Hansen, Ann Hallenberg und Cecilia Bartoli.