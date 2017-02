Home Aktuell Fasching – Narrenzeit im Radio.

Krapfen, Kostüme und Girlanden verraten es: Es ist wieder Faschingszeit. radio klassik Stephansdom widmet sich der Narrenzeit mit Sendungen zum Thema Humor, Lachen im Islam und Christentum und dem Sinn des Faschingskrapfen.

Seit 11.11 um 11:11 Uhr wird die Faschingszeit gefeiert. Je nach Land und Tradition gibt es Faschingsgschnas, Karnevalumzüge und Masken. (Fast) alles ist erlaubt. Auch Deftiges, wie Faschingskrapfen. radio klassik Stephansdom und Der Sonntag wollten es wissen: Wie beliebt sind Faschingskrapfen wirklich?

„Mir sind einfach die klassischen Krapfen am liebsten, die mit viel Marmelade“, sagt Bruder Josef Failer vor dem Stephansdom. „Die Krapfen mit Schokoladencreme habe ich nicht so gern“, meint der Ordensmann. Er isst die Faschingskrapfen in der Faschingszeit, ab und zu auch einen unterm Jahr. Nur in der Fastenzeit verzichtet er komplett darauf. Anders bei einem jungen Paar aus Niedersachsen. „Wir essen keine Faschingskrapfen“, sagen sie. Denn bei ihnen heißen sie „Berliner“ und die gibt es das ganze Jahr über.

Faschingskrapfenessen in Wien.



Die Geschichte vom Krapfen

Seinen Ursprung hat der Krapfen in der mittelalterlichen Fastenpraxis. Fromme ChristInnen verzichteten nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf andere tierische Produkte. Die Eier- und Schmalzvorräte mussten also noch vor dem Aschermittwoch aufgebraucht werden. Das Krapfenbacken diente der Resteverwertung.

Laut Alt Wiener Küchengeschichte geht die Urform des heutigen Faschingskrapfen auf die Wiener Hofratsköchin Cäcilie „Cilly“ Krapf zurück. Ihre „Cillykugeln“ sind die Vorbilder der heutigen Faschingskrapfen. Der Erfolg der Süßspeise war so groß, dass im Fasching 1815, als der Wiener Kongress tagte, in Wien zehn Millionen Krapfen gegessen wurden.

Gott lacht mit

„Unterhaltung mit Haltung“, das ist Stefan Haider wichtig. Der Religionslehrer ist Kabarettist und hofft, dass Gott humorvoll ist.

Er ist Arzt, Theologe und Kabarettist. Der Bestsellerautor Manfred Lütz beschäftigt sich mit der Lebenslust, dem Fitness-Kult und dem psychischen Zustand der Kirche. Was ihm furchtbar ist, sind Leute, die absolut humoristisch in Vorträgen sein wollen, das langweilt ihn. „Viele wollen vorbeugend leben, müssen aber auch gesund sterben, wichtig ist es, Spaß am Leben vor dem Tod zu haben“, sagt Lütz. radio klassik Stephansdom Redakteur Stefan Hauser hat mit ihm gesprochen.

Lachen und Humor im Christentum und Islam. Was ist erlaubt? Was geht zu weit?

Lachen im Islam

Der Islam als todernste Sache – das ist ein Vorurteil. Die Ebene des Witzes gibt es in jeder Religion, sagt der Religionswissenschaftler Franz Winter. Hört man sich unter Muslimen um, trifft man auf unerwartet viel Humor. Bärte, Burka, Beten – über alles gibt es Witze.

Aber wo hört sich der Spaß auf? Darf Satire wirklich „alles“? Und gibt es typisch muslimischen Humor? radio klassik Stephansdom Redakteurin Stefanie Jeller hat sich auf die Suche gemacht und traf u.a. Muhammet Ali Baş. Er ist der Gewinner des ersten deutschsprachig-muslimischen Poetry Slams in Berlin und schreibt derzeit an einer Dschihadisten-Komödie.

Die Anfänge der Narrenzeit

„Ursprünglich bezeichnete das Wort Faschang oder Fas(t)nacht nur den Tag vor dem Aschermittwoch“, erklärt Johann Weißensteiner, Leiter des Wiener Diözesanarchivs. „Im Wort Fasching steckt der mittelhochdeutsche Begriff ‚vast-schanc‘, der Ausschank, Trunk vor der Fastenzeit bedeutet.“

Laut Weißensteiner fanden in Rom schon am Beginn des 13. Jahrhunderts am letzten Sonntag vor der Fastenzeit Schauspiele statt, denen auch der Papst beiwohnte. Fastnachtspiele waren seit dem 14. Jahrhundert in vielen Städten üblich, Verkleidungen und die Umkehrung der sozialen Verhältnisse waren charakteristisch. Einmal im Jahr konnte der einfache Bürger Kaiser sein. Im Hochmittelalter waren sogar Faschings-Pseudopäpste, Narren- und Eselsmessen oder Kinderbischöfe verbreitet.

Was überbleibt

Heute ist der Fasching vor allem im städtischen Raum ein Anlass zum Verkleiden und Feiern für Kinder und Erwachsene. Die Faschingszeit endet am 1. März mit dem Aschermittwoch. radio klassik Stephansdom begleitet Sie durch die Faschingstage.