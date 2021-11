… fast live!

Interpreten: Messis Cellogruppe

Label: greenbee records

EAN: 9120046781556

Im Zuge unseres Thementages gemeinsam mit dem Österreichischen Volksliedwerk haben wir diese Woche auf radio klassik Stephansdom einmal einer anderen musikalischen Facette Platz eingeräumt – der traditionellen Volksmusik. Wie es gelingt, diese ins 21. Jahrhundert zu transferieren, zeigt die junge Truppe „Messis Cellogruppe“ aus Vorarlberg sehr gut.

„Wir danken der Cellogruppe für die schöne Gestaltung der Messe in unserer Pfarrkirche Schwarzenberg“ – diese Worte, ausgesprochen von Josef Senn, Ortspfarrer der Pfarre Schwarzenberg, führten zum ungewöhnlichen Gruppennamen von Messis Cellogruppe. Vor allem weil die damals messspielende Besetzung aus sechs Geigen, einem Kontrabass und auch nur einem Cello bestanden hat. Auf Freundschaften, die an der Musikschule Bregenzerwald entstanden sind, und vor allem auf das gemeinsame Musizieren bei der Musikwerkstatt des Festivals Glatt & Verkehrt geht die Ensemblegründung zurück. Es sollte einfach mehr passieren, als „nur“ das sommerliche Camp-musizieren in Göttweig, und das wiederum gipfelt aktuell in der ersten CD des jugendlichen Ensembles aus Vorarlberg.

Unter der musikalischen Anleitung der „Urmusikantin“ Evelyn Fink-Mennel spielen und singen sich die jungen Musiker*innen durch ein abwechslungsreiches österreichisch-internationales Volksmusikrepertoire. Klassisch-barocke Einflüsse, angelehnt an Telemann und Bach, werden ebenso verarbeitet wie Klänge aus Irland, Spanien und Georgien und vor allem die dänischen Werke des Geigers Harald Haugaard. Hier herrscht musikantische Spielfreude vor, vom ersten bis zum letzten Ton und das ganz ohne den Stempel Cross-over oder Tradimix. Ein Album, das gleichermaßen fetzt wie berührt. (mg)