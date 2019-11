Fastfood=Kindesmisshandlung.

„Mäci-Onkel“ – So wurde Harald Sükar in seinem Familienkreis genannt. Denn er selbst hat 13 Jahre für McDonalds gearbeitet, drei davon als Österreich-Chef. Heute ist Sükar nicht mehr bei der Fastfood-Firma, sondern Unternehmensberater. Einige Kinder in seinem Umfeld erkrankten dann plötzlich an Diabetes. Ein Achtjähriger hatte sogar eine nichtalkoholische Fettleber vom Zuckerkonsum. Diese Kinder hat Harald Sükar oft zu McDonalds mitgenommen. Geschockt von dieser Diagnose befasste sich Sükar mit dem Thema Ernährung. Sein Fazit heute: „Fastfood ist Kindesmisshandlung.“

Harald Sükar hat seine Erkenntnisse in einem Buch veröffentlicht: „Die Fastfood-Falle“. Sein Appell: »Geht nicht hin! Nicht zu McDonald’s. Nicht zu Burger King. Nicht zu den anderen Fast-Food-Riesen & Co. Schon gar nicht mit euren Kindern. Nicht einmal ausnahmsweise.«

Eine Sendung von Georg Gatnar.

Der Autor: Harald Sükar, geboren 1963, wechselte nach Positionen bei Hofer (Aldi-Österreich) und Aral 1993 zu McDonald’s. Dort hatte er 13 Jahre lang mehrere Positionen bei der McDonald’s Development Company CE inne und war von 2004 bis 2006 Chef von McDonald’s-Österreich und des österreichischen Franchise-Verbandes. Derzeit arbeitet er als Unternehmensberater unter anderem an der Filialisierung eines sozialen Gastronomie-Projektes.