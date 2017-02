General Kantschukoff (Steven Scheschareg) möchte seine geliebte „Fatinitza“ endlich in den Armen halten. Zu dumm, dass sie das Produkt der Maskerade aus der Feder von Franz von Suppé ist und in Wirklichkeit Leutnant Wladimir dahintersteckt. Wie dieser wohl aus der selbstverschuldeten Bredouille kommt? Stephanie Houtzeel macht jedenfalls in Kleid und Uniform gleich gute Figur! Der Chor des Lehár Festivals Bad Ischl und das Franz Lehár-Orchester komplettieren unter der Leitung von Vinzenz Praxmarer das lustige Verwirrspiel.

