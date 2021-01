Interpret: Fauré Quartett

Label: Berlin Classics

EAN: 885470014227

25 Jahre Bestandsjubiläum eines Kammermusikensembles, das alleine ist schon eine Jubiläums CD wert. Wenn dann noch dazu auch nach 25 Jahren immer noch die gleiche Besetzung wie zu Beginn musiziert, müssen die Musikerinnen und Musiker irgendetwas richtig gemacht haben. Wie beim Fauré Quartett!

Erika Geldsetzer, Sascha Frömbling, Konstantin Heidrich und Dirk Mommertz – das sind die vier Mitglieder des Fauré Quartetts, die es seit mittlerweile 25 Jahren nicht nur miteinander aushalten, sondern die auch nach 25 Jahren noch mit der gleichen Neugierde und gestalterischen Freude ans Werk gehen. „Das Risiko, mit einer Gruppe zu arbeiten, in der die einzelnen Mitglieder so eng wie bei uns verbunden sind, liegt im Aufrechterhalten dessen, was die Musik wie etwa von Fauré braucht, dem Unberechenbaren, Fliegenden, der Leichtigkeit, aber auch der Tiefe, die in ihr steckt“ – schreibt dazu Pianist Mommertz im Beiheft. Ein Risiko, das es sich einzugehen nach wie vor lohnt, meint dazu Ihr Rezensent.

Von den dunklen Tiefen des langsamen c-Moll Satzes im ersten Quartett zum tänzerisch-spielerischen im Scherzo desselben. Ergänzt durch die fröhliche Heiterkeit der bearbeiteten Lieder Faurés, die das Programm auf dieser CD vervollständigen. Man spürt mit jedem Ton, dass das Ensemble diese Musik verinnerlicht hat und dass die Musikerin und die drei Musiker den Werken ihres Namensgebers mit der jeweils passenden und nötigen Stimmung und Energie begegnen. Von purer Dramatik bis hin zu streichelweichen Klängen reicht das klangliche Farbspektrum. Herzliche Gratulation zum Vierteljahrhundert und mögen noch viele Jahre des gemeinsamen Musizierens hinzukommen! (mg)