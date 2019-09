Home Rubato Faust in der Kammeroper.

Auch die Wiener Kammeroper geht in den nächsten Tagen in die neue Saison. Mit einer üßberarbeiteten Fassung von Charles Gounods Oper Faust präsentieren sich die jungen Sängerinnen und Sänger des JET gemeinsam mit Gästen ein erstes Mal für diese Saison. Regie führt der diesjährige Regisseur in Residence des Theaters an der Wien Nikolaus Habjan. Dass sich dabei nicht nur Menschen, sondern auch lebengroße Puppen auf der Bühne tummeln, darf angenommen werden. Bei Michael Gmasz in Rubato verrät er hoffentlich noch mehr über sein Regiekonzept. Zu Gast ist auch der musikalische Leiter dieser Produktion, Giancarlo Rizzi.