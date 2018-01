In der 195. Folge seiner Sendreihe geht Richard Schmitz der Frage nach: Kann man große Literatur vertonen? Und wieviel Goethe steckt in Charles Gounods Oper „Faust“? Eine willkommene Einführung zur Aufführungsserie an der Wiener Staatsoper. Sowie ein erster Beitrag zum großen Gounod-Jahr 2018. Der Komponist wurde am 17. Juni 1818 in Paris geboren.

(c) Wiener Staatsoper / Michael Pöhn