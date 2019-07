Home Startseite Felber’s Nfg

Bei Felber’s Nachfolger in der Siebensterngasse in Wien finden Kundinnen und Kunden alles zum Thema Goldschmiedetechnik und Juwelierbedarf. Die Firma hat eine lange Geschichte und wird nun von Mag. Markus Wieser geführt.

Das Geschäft bietet eine umfangreiche Auswahl an Werkzeugen und Maschinen. Goldschmiede und Juweliere finden hier alles, was sie an Schmucktechnik brauchen. Für die Mitarbeiter gibt es auch regelmäßige Schulungen, damit sie auch bei den neueren Technologien am aktuellen Stand sind.

Felber’s Nfg

Siebensterngasse 30

1070 Wien

www.j-felber.at