Home Rubato Felix Reuter und LvB

Der Verflixte Beethoven nennt sich die neues Veröffentlichung von Felix Reuter. In seinen Programmen begeistert er regelmäßig mit viel Charme, Spielfreude und Improvisationsgeschick Klassik-Fans und auch solche, die mit Klassik kaum etwas anfangen können. Auf seinem neuen Album widmet sich der Musiker aus Weimar nun dem Großmeister Beethoven. In seinen Bearbeitungen rückt Reuter Beethovens Stücke in neue Kontexte, würdigt die Originale aber interpretiert sie mit ganz eigener Handschrift. Da wird „Für Elise“ mal mit Phrasen aus Tchaikovksys „Schwanensee“ verwebt, die Stücke in minimalistisch-moderne neue Gewänder gekleidet oder in ihnen gar der Samba, Ragtime oder Rock’n’Roll erspürt – So hat man Beethoven noch nie gehört!

Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert das neue Album mit ausführlichen Kommentaren von Felix Reuter.