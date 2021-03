Home Rubato Feminae zum Frauentag.

Unter dem Titel Feminae – the female in music hat die Pianistin Lisa Maria Schachtschneider bei Ars Produktion ihre Debüt CD veröffentlicht. Clara Schumann, Fanny Hensel, Elisabetta Gamberini, Margit Schenker und Tatjana Komarova bilden darauf den weiblichen Schwerpunkt, Robert Schumann ist im Sinne der Gleichberechtigung ebenfalls vertreten. Im Gespräch mit Michael Gmasz erzählt die junge Musikerin, wie es zu dieser Zusammenstellung gekommen ist und ob es für sie das „Weibliche“ in der Musik überhaupt gibt, aber auch, wie sich richtige Ernährung und körperliche Gesundheit auf das Erreichen der eigenen Klangvorstellung auswirken können. Neben Ausschnitten aus der CD Feminae erklingen Lieder aus einer neuen Winterreise, passend zum Weltfrauentag gesungen von Joyce DiDonato.

