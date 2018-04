Home Rubato Fenstermusik am Fenstertag.

Was unseren deutschen Nachbarn der Brückentag, ist uns Österreichern der sogenannte Fenster- oder Zwickltag. Einige solche gibt es Jahr für Jahr immer wieder, diese Tage zwischen dem Wochenende und einem Feiertag, davor oder wie heute eben danach. Michael Gmasz hat sich durch den Fenstertag zur Musikauswahl seiner Montagsrubatoausgabe inspirieren lassen, denn Fenster sind eine faszinierende Sache – man kann durch sie hindurchschauen in die freie Natur und ist trotzdem vor Wind und Wetter und diversen anderen Einflüssen geschützt. Neugierigen bieten sie andererseits auch die Möglichkeit des Einblicks, im wahrsten Sinne des Wortes. Fenster spielen in der Musik übrigens eine größere Rolle als man denkt, denn sie können auch Sehnsucht nach jenem Ort ausdrücken, den man zwar sehen, aber eben nicht erreichen kann.