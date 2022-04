4. bis 9. April 2022 – 5. Woche der Fastenzeit

Ferenc Simon ist Dechant für den zweiten und zwangisten Bezirk in Wien, Pfarrer in der Gemeinde Am Tabor, Oberseelsorger der Ungarn in Wien und vor allem Diözesanbeauftragter für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die ihm ein besonderes Herzensanliegen ist: „Ich liebe es in little Jerusalem (der zweite Bezirk) zu leben. Diese Aufgabe ist nicht nur Auftrag, sondern vor allem ein Geschenk.“ Dementsprechend geprägt sind seine Gedanken zu den Evangelien in der letzten Woche vor den Kartagen. Da geht es um Angst, Freiheit, Tod und Auferstehung.

Montag, 4. April 2022

Gott schreibt in den Staub meiner Geschichte

Johannesevangelium 8, 1-11

