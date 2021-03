Home Messe Festgottesdienst zu Ehren des hl. Klemens Maria Hofbauer.

Am 15. März wird um 18.00 Uhr Kardinal Christoph Schönborn in der Kirche Maria am Gestade den Festgottesdienst zu Ehren des hl. Klemens Maria Hofbauer, Stadtpatron von Wien, feiern. radio klassik Stephansdom überträgt die Messe live. Österreichweit können Sie via Digitalradio DAB+ und weltweit via Audio-Livestream mitfeiern.

Musik im Gottesdienst:

Josef Gabriel Rheinberger: Missa puerorum f-moll, op. 62; Festliche Bläsermusik (Werke von J. Messner, J. S. Bach, A. Holborne, M.-A. Charpentier, H. Isaac)

Ausführende: Elisabeth Wolfbauer, Mezzosopran, KünstlerEnsembleWien, Leitung: Werner Hackl; Gesamtleitung und Orgel: Daniel Schmidt

Montag, 15. März ab 18.00 Uhr.