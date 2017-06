Home Rubato Festival Retz

Von 6.-23- Juli 2017 findet das Festival Retz im Norden Niederösterreichs statt. „In Szene gesungen, in Worte gefasst, in Landschaft gesetzt“ – so lautet das Motto. Intendant Alexander Löffler und der Schauspieler Karl Menrad sind live zu Gast im Rubato-Studio bei Christoph Wellner. Dazu gibt es noch Ausschnitte aus einem Gespräch, das radio klassik-Redakteurin Marion Eigl mit dem Komponisten Christoph Ehrenfellner geführt hat, dessen Oper Judas am 6. Juli 2017 in der Stadtpfarrkirche St. Stephan uraufgeführt wird.