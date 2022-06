Feuriges Akkordeon.

Das Akkordeon ist seit jeher eine beliebte Wahl für Volksmusik. Volksmusik aus Österreich, Wienerlied und Schrammelmusik, das passt mit einer Quetschn! Akkordeonistin Ingrid Eder erzählt, wie das Bandoneon für den argentinischen Tango sich von den heimischen Instrumenten unterscheidet- dass man es aber auch nicht unbedingt braucht, um Tango zu spielen. Und dass sie auch ganz gerne virtuose Stücke von Barock bis Klassik spielt und unterrichtet!

Was es alles zu entdecken gibt an den Knöpfen und den Tasten eines Akkordeons und wo Sie das lernen können, das hören Sie in diesem Gespräch.

