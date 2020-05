Home Filmmusik Spezial Filmmusik Spezial Reprisen.

Der radio klassik Stephansdom Filmmusikexperte Gerald C. Stocker präsentiert den radio klassik Stephansdom Filmmusikfans auf seine charmante und unaufgeregte Art und Weise das Filmmusikschaffen von fünf Giganten des Genres: James Horner, Miklos Rozsa, Philippe Sarde, Alfred Newman und Mikis Theodorakis.

+++ Montag, 18. Mai 14:00-15:30 +++

James Horner (1953-2015) gilt als einer der letzten großen zeitgenössischen Filmmusikkomponisten, die sich noch einer symphonischen Kompositionstradition verpflichtet fühlten und schuf damit in seinen spannenden Klangwelten den atmosphärischen Lebensraum für so manch irdische und außerirdische Wesen. (Erstausstrahlung 6. November 2016)

+++ Dienstag, 19. Mai 14:00-15:30 +++

Das wunderbare Filmmusikschaffen des ungarischen Komponisten Miklos Rozsa (1907-1995). Aus der ungarischen Provinz via Hollywood zu den turbulenten Wagenrennen im antiken Rom, das klingt nach einer phantastischen Märchenreise. Miklós Rózsa wurde 1907 als Sohn eines wohlhabenden Fabrikbesitzers in Budapest geboren und verbrachte seine Jugendjahre oft auf dem Landsitz seiner Familie in der ungarischen Provinz, wo ihm das Leben der einfachen Menschen sehr zu beeindrucken schien. Bereits sehr früh erlernt Rózsa das Violinspielen. Sein Lehrer war Lajos Berkovits, ein Schüler des bekannten Geigers und Komponisten Jenö Hubay.

(Erstausstrahlung 22. August 2009)

+++ Mittwoch, 20. Mai 14:00-15:30 +++

Der französische Film ist seit Beginn der 70er Jahre untrennbar mit seinem Namen verbunden: Philippe Sarde (*1948). Regiegrößen wie Bertrand Tavernier, Claude Sautet oder Marco Ferreri haben in unzähligen ihrer Tragödien und Komödien auf die verlässlichen musikalischen Charakterstudien des vielseitigen Komponisten, der eigentlich eher zufällig seinen Weg in die Filmbranche fand, zurückgegriffen. Zu einem seiner Karrierehöhepunkte zählte die Oscar-Nominierung 1981 für die Musik zu Roman Polanskis Filmdrama „Tess“. Ich möchte ihnen heute das filmmusikalische Schaffen von Philippe Sarde etwas näher bringen. (Erstausstrahlung 2. Juli 2011)

+++ Donnerstag, 21. Mai 14:00-15:30 +++

Wer kennt die „20th Century Fox Fanfare“ nicht aus unzähligen Kinobesuchen. Doch wer kennt ihren Komponisten? Lange Zeit hielt er – nach dem uneinholbaren Walt Disney – mit seinen 45 Oscar-Nominierungen als Filmkomponist den absoluten Weltrekord, bis im Jahr 2006 sein ehemaliger Schützling John Williams mit ihm gleich zog. Die Rede ist von Alfred Newman (1900-1970). (Erstausstrahlung 29. März 2008)



+++ Freitag, 22. Mai 14:00-15:30 +++

Zu Weltruhm gelangte der griechische Komponist Mikis Theodorakis (*1925) 1964 mit der Musik zu Michael Cacoyannis’ Film „Alexis Sorbas“ nach dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis. Neben zahlreichen Opernwerken, Liederzyklen und symphonischen Dichtungen verschrieb sich der sozialkritische Künstler Zeit seines Lebens aber auch immer wieder dem politischen Film sowie der Vertonung von klassischen griechischen Tragödien, die zu den bedeutendsten ihrer Art auf diesem Gebiet zählen. (Erstausstrahlung 20. Oktober 2011)